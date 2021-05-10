سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 10 -5- 2021، وينشر لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث انه يهم الكثير من المتابعين، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

شهدت أسعار الدولار في سوريا انخفاضاَ خلال تعاملات اليوم الإثنين 10 -5- 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 10 -5- 2021

وانخفض سعر الدولار مقابل الليرة السورية، خلال التعاملات صباح الإثنين، لدى السوق الموازية (السوداء)، نحو 3015 ليرة للشراء، و3115 ليرة للبيع، بينما بقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

وكان قد أطلق البنك المركزي السوري تحذيرا للمواطنين السوريين بضرورة أخذ الحيطة بسبب انتشار كمية من "النقد الأجنبي" المزور في البلاد.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 10 -5- 2021

سعر اليورو الأوروبي

وتراجع سعر اليورو الأوروبي مقابل الليرة السورية، عند فتح تعاملات الإثنين، لدى السوق الموازية (السوداء) ليسجل نحو 3662 ليرة للشراء، و3789 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) صباح الإثنين، ليسجل نحو 4204 ليرات للشراء، و4354 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الإثنين 10 -5- 2021

الريال السعودي

وانخفض سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الإثنين، لدى السوق الموازية، ليصل إلى 802 ليرة للشراء، و831 ليرة للبيع.

الدرهم الاماراتي

وتراجع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية، عند فتح تعاملات الإثنين، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل نحو 818 ليرة للشراء، و848 ليرة للبيع.

الدينار الكويتي

وانخفض سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، صباح الإثنين، لدى السوق الموازية ليسجل نحو 10003 ليرات للشراء، و10361 ليرة للبيع.