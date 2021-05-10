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أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 10 -5- 2021

شهدت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعاً، خلال اليوم الإثنين 10 -5- 2021، وسط ارتفاع لأسعار المعدن النفيس الأسبوع الماضي.

الذهب عيار 24

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم الإثنين إلى 220.88 ريال (58.90 دولار).

الذهب عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) اليوم الإثنين إلى 193.27 ريال (51.54 دولار).

الذهب عيار 18

وزاد سعر جرام الذهب عيار 18 في السعودية اليوم إلى 165.66 ريال (44.18 دولار).

الذهب الاقتصادي

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 14 في السعودية اليوم الإثنين إلى 128.84 ريال (34.36 دولار).

أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في المملكة اليوم الإثنين إلى 6873.75 ريال (1833 دولارا).

الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) الإثنين إلى 1546.13 ريال (412.30 دولار).

السعر العالمي

وكان الذهب قد ارتفع في آخر إغلاق (الجمعة الماضي) 0.84% إلى 1830.41 دولار للأوقية (الأونصة).