الاحتلال يعلن تغيير مسارات الطائرات في مطار "بن غوريون"

اعلنت وسائل الاعلام الاسرائيلية، ان هناك تغييرات في حركة الطائرات في مطار بن غوريون بسبب الاوضاع الامنية المتصاعدة في القدس وقطاع غزة

وقالت قناة كان العبرية ، اليوم الاثنين :" في أعقاب التوتر الأمني: تم تحويل حركة الطائرات في مطار بن غوريون إلى مسارات بديلة".

وأعلنت قيادة المقاومة الفلسطينية في الغرفة المشتركة، اليوم الاثنين، منح الاحتلال الاسرائيلي مهلة حتي الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده من المسجد الأقصى المبارك .

وقال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، في تغريدة له عبر حسابه في موقع التليجرام :"قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر".