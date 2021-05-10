التعاون الإسلامي: وحشية الاحتلال "الإسرائيلي" بالقدس جريمة حرب

قالت منظمة التعاون الإسلامي، الإثنين، إن تصاعد وتيرة الأعمال الوحشية ضد الفلسطينيين بالمسجد الأقصى والقدس المحتلة "جريمة حرب" تستوجب المحاكمة.

جاء ذلك في بيان الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان (منبثقة عن المنظمة)، على خلفية اعتداء قوات إسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، صباح اليوم، وإصابة المئات.

وأدان البيان: "استخدام القوة ضد المصلين الفلسطينيين في المسجد الأقصى، والأعمال الوحشية في شهر رمضان (..) ما يشكل انتهاكا خطيرا لحقهم في حرية الدين".

وأضاف: "تصاعد وتيرة الأعمال الوحشية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، على خلفية إجلاء الفلسطينيين من منازلهم بالقدس الشرقية، يشكل جريمة حرب تستوجب محاكمة جميع المسؤولين عنها".

وأكد أن "القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، فلا يجوز للسلطة القائمة بالاحتلال مصادرة أي جزء منها بتدابير قسرية".

ودعا "مجلس الأمن والمجتمع الدولي، لإجبار إسرائيل على التراجع عن هذه الانتهاكات غير الإنسانية، إلى جانب اتخاذ تدابير ملموسة من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل لهذا النزاع".

وصباح الإثنين، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات الأقصى، مستخدمة الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز، قبل أن تنسحب مخلفة أكثر من 305 إصابات بصفوف الفلسطينيين بينهم مسعفون وصحفيون، وفق "الهلال الأحمر" الفلسطيني.

وكان المئات من الفلسطينيين قد احتشدوا في المسجد الأقصى فجرًا، لمنع أي اقتحام إسرائيلي للمسجد.

ومطلع شهر رمضان، أعلنت جماعات استيطانية عن تنفيذ "اقتحام كبير" للأقصى يوم 28 رمضان (اليوم)، بمناسبة ما يسمى بـ"يوم القدس" العبري الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية عام 1967.

وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان، اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، في منطقة "باب العامود" وحي "الشيخ جراح" ومحيط المسجد الأقصى.