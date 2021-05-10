"إسرائيل" تطالب إدارة بايدن بعدم التدخل في احداث القدس

أكد موقع "أكسيوس" الأميركي نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين، اليوم الاثنين، ان "إسرائيل" ابلغت إدارة الرئيس بايدن وبقية المجتمع الدولي البقاء خارج الأزمة في القدس وتجنب الضغط عليها.

وقال مستشار الأمن القومي الاسرائيلي مئير بن شابات إن "التدخل الدولي مكافأة للمشاغبين الفلسطينيين ومن يدعمهم والذين يسعون لضغوط دولية على إسرائيل"، بحسب مسؤول إسرائيلي مطلع على الاتصال بين المسؤولين الأميركي والإسرائيلي.

وأضاف "إسرائيل" تتعامل مع الأحداث في القدس "من موقع السيادة والمسؤولية بغض النظر عن الاستفزازات الفلسطينية"، مشيرا الي ان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إذا أرادت المساعدة في استعادة الهدوء، فعليهما الضغط على العناصر في الجانب الفلسطيني.

وقال البيت الأبيض إن سوليفان أكد لبن شابات أن الولايات المتحدة ستظل منخرطة بشكل كامل في الأيام المقبلة لتعزيز الهدوء في القدس.

إلى ذلك، يجتمع مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة في وقت لاحق اليوم الاثنين للحصول على آخر المستجدات بشأن التصعيد في القدس.