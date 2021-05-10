حماس: ندعو شعبنا في الضفة والداخل المحتل الي مواصلة حالة الصدام والمواجهة

دعت حركة المقاومة الاسلامية حماس، ابناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني إلى مواصلة حالة الصدام والمواجهة مع العدو الصهيوني ومستوطنيه في كل مناطق التماس والطرق والحواجز العسكرية.

وقالت الحركة في بيان لها وصل " فلسطين اليوم" نسخه عنه، ظهر اليوم الاثنين،" إننا نعاهد شعبنا وأمتنا بأننا سنمضي على ذات الشوكة نواصل المسير رغم كيد الصهاينة المعتدين"، داعية عائلات القدس الشرفاء والمؤسسات والجمعيات كافة إلى التكافل مع عائلات الأسرى والمعتقلين، وتنظيم زيارات للجرحى والمصابين، وخاصة خلال أيام عيد الفطر عيد النصر المبين.

وأكدت على ضرورة الإبقاء على حالة الجهوزية في ساحات المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة شدّ الرحال إليه من القرى والمدن الفلسطينية كافة، والحرص على أداء جميع الصلوات فيه، مشيرة الي ان ديمومة المعركة مع العدو ومستوطنيه في منطقة باب العامود وفي حي الشيخ جراح، ولن تمر علينا خديعة المحكمة الصهيونية وقراراتها بالتأجيل.

وأضافت:" ندعو درعنا الحصين وشعبنا الأبيّ في قطاع غزة بأن يحوّلوا ليل مستوطنات غلاف غزة إلى براكين ملتهبة، كما ندعو قوى المقاومة الباسلة وغرفة عملياتها المشتركة بأن يُبقوا أصابعهم على الزناد".

كما دعت الحركة، شعبنا الفلسطيني في الشتات ومعه أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى إطلاق الحشود والمسيرات العالمية نحو القدس وفلسطين، حتى يدرك الصهاينة بأنهم يجابهون أمة حيّة لا تقبل بما قبل به بعض زعمائها.

وفيما يلي نص البيان :

حماس: (قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ)

هبتْ ريحُ الجنة

👈 يا أهلنا في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يا أبطالنا في ساحات المسجد الأقصى المبارك، يا رجال القدس في كل الميادين، ها أنتم اليوم تسطّرون أسمى آيات الفداء دفاعًا عن حياض أمتكم ومقدساتها، تمضون على طريق ذات الشوكة تجدّدون عهود الشهداء الأبرار والأسرى الأحرار، تُثبتون للعالم أجمع بأن مدينة القدس عصية على الكسر، وبأنكم في خندقكم الذي أوضعكم الله فيه أهل للمعركة والمجابهة والصمود.

👈 وإننا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في مدينة القدس، إذ نشد على أيدي الأبطال الذي دحروا العدو عن تحقيق مخططاته صبيحة هذا اليوم، لنؤكد بأننا ومعنا شباب القدس الأبطال أننا سنبقى في حالة استنفار والتحام شامل، ومن مسافة صفر في الساحات والميادين كافة، صامدين مرابطين، لن نتراجع عما مضينا عليه حتى يعود العدو ومعه قطعان مستوطنيه إلى جحورهم صاغرين، كما نؤكد ما يلي:

🔹1. الإبقاء على حالة الجهوزية في ساحات المسجد الأقصى المبارك، ومواصلة شدّ الرحال إليه من القرى والمدن الفلسطينية كافة، والحرص على أداء جميع الصلوات فيه.

🔹2. ديمومة المعركة مع العدو ومستوطنيه في منطقة باب العامود وفي حي الشيخ جراح، ولن تمر علينا خديعة المحكمة الصهيونية وقراراتها بالتأجيل.

🔹3. ندعو شعبنا البطل في الضفة الغربية والداخل الفلسطيني إلى مواصلة حالة الصدام والمواجهة مع العدو الصهيوني ومستوطنيه في كل مناطق التماس والطرق والحواجز العسكرية.

🔹4. ندعو درعنا الحصين وشعبنا الأبيّ في قطاع غزة بأن يحوّلوا ليل مستوطنات غلاف غزة إلى براكين ملتهبة، كما ندعو قوى المقاومة الباسلة وغرفة عملياتها المشتركة بأن يُبقوا أصابعهم على الزناد.

🔹5. ندعو شعبنا الفلسطيني في الشتات ومعه أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم، إلى إطلاق الحشود والمسيرات العالمية نحو القدس وفلسطين، حتى يدرك الصهاينة بأنهم يجابهون أمة حيّة لا تقبل بما قبل به بعض زعمائها.

🔹6. ندعو عائلات القدس الشرفاء والمؤسسات والجمعيات كافة إلى التكافل مع عائلات الأسرى والمعتقلين، وتنظيم زيارات للجرحى والمصابين، وخاصة خلال أيام عيد الفطر عيد النصر المبين.

👈وفي الختام، فإننا نعاهد شعبنا وأمتنا بأننا سنمضي على ذات الشوكة نواصل المسير رغم كيد الصهاينة المعتدين.