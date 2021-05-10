شرطة الاحتلال تتراجع: مسيرة المستوطنين ستمر من باب الخليل

تراجعت شرطة الاحتلال الاسرائيلي، عن قرارها بتنظيم "رفع الاعلام للمستوطنين" كما هو مخطط لها بالمرور من باب العامود في المسجد الاقصى المبارك.

وقالت الشرطة في بيان لها، انها قررت تغيير طريق مسيرة المستوطنين لتمر بباب الخليل دون المرور من باب العامود.

وكانت الشرطة الاسرائيلية، اعلنت صباح اليوم، ان مسيرة الاعلام للمستوطنين سيتم تنظيمها كما هو مخطط لها بالمرور من باب العامود.

وكان المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرنوت" يوسي يهوشع قال ان :"الجيش وجهاز "الشاباك" يعترضون على قرار الشرطة السماح لمسيرة المستوطنين الوصول إلى باب العامود بمدينة القدس".