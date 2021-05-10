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تحت حماية شرطة الاحتلال. عشرات المستوطنون يصلون إلى باب العامود الآن
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:57 م
10 مايو 2021
تحت حماية شرطة الاحتلال. عشرات المستوطنون يصلون إلى باب العامود الآن
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