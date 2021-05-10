لتأمين مرور "مسيرة المستوطنين"

قوات الاحتلال تحكم قبضتها حول البلدة القديمة بالقدس

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:31 م
10 مايو 2021
حواجز إسرائيلية في القدس المحتلة
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احكمت قوات الاحتلال حصارها حول البلدة القديمة بالقدس المحتلة، منذ صباح اليوم، حيث أغلقت عددا من الطرقات والشوارع المحيطة بالبلدة، لتأمين مرور المستوطنين المتطرفين الذين يحتفلون بذكرى احتلال القدس.

بدورهم افاد شهو دعيان، أن المئات من جنود الاحتلال انتشروا في مختلف أرجاء مدينة القدس والأحياء والطرقات المؤدية إلى المسجد الأقصى كما اغلقوا المحلات التجارية، ودققوا في هويات المواطنين للتضييق عليهم.

جدير ذكره انه سينطلق المستوطنون في مسيرة يحملون فيها أعلام الاحتلال من باب العمود وصولا إلى حائط البراق، حيث سيتجمعوا هناك عند الساعة السادسة مساء.

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