بالفيديو الاعتداء بالضرب المبرح داخل المسجد الأقصى على شاب قبل اعتقاله

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:10 م
10 مايو 2021
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الاعتداء بالضرب المبرح داخل المسجد الأقصى على شاب قبل اعتقاله

 

#قوات الاحتلال #المسجد الاقصى

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