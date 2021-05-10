تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الأربعاء
30° - 29°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.26
يورو
3.92
جنيه مصري
0.21
دينار أردني
4.6
جنيه إسترليني
4.54
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
بالفيديو
الاعتداء بالضرب المبرح داخل المسجد الأقصى على شاب قبل اعتقاله
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 01:10 م
10 مايو 2021
الاعتداء بالضرب المبرح داخل المسجد الأقصى على شاب قبل اعتقاله
#قوات الاحتلال
#المسجد الاقصى
متعلقات
بالفيديو
صرخات من داخل المسجد الأقصى "خنقونا"
09:14 ص
الخارجية الأردنية الانتهاكات "الإسرائيلية" بحق المسجد الأقصى مرفوضة ومدانة
06:12 م
بعد مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال.. دعوات فلسطينية لأكبر حشد في المسجد الأقصى في صلاة الجمعة
09:08 ص
بالفيديو
المقدسيـون ينتصـرون مُجدداً: انسحاب قوات الاحتلال من المسجد الأقصى وطردهم من باحاته
12:06 م
عاجل