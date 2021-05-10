أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 20 وفاة، و498 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و821 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكدت الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس 4، جنين 1، طولكرم 3، سلفيت 2، الخليل 3، قلقيلية 1، قطاع غزة 6.

وقالت إن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: نابلس 66، جنين 29، طولكرم 17، طوباس 3، سلفيت 3، الخليل 16، بيت لحم 5، رام الله والبيرة 13، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 344، لافتة إلى أنه تم إجراء 3473 فحصا.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: نابلس 121، جنين 16، طولكرم 199، طوباس 4، الخليل 3، بيت لحم 9، رام الله والبيرة 53، ضواحي القدس 2، أريحا والأغوار 2، قلقيلية 10، قطاع غزة 402.

وذكرت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 95.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 78 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 25 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في مستشفيات الضفة 181 مصابا.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس "كورونا"، أوضحت الوزيرة أن عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغ 269,292، بينهم 194,564 تلقوا الجرعتين من اللقاح.