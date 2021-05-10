كورونا بغزة: 6 حالات وفاة و( 344) اصابة جديدة

سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين 10/5/2021، 6 حالات وفاة و( 344) اصابة جديدة .

وأفادت وزارة الصحة في بيانها اليومي، أنها أجرت 1090 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، وسجلت تعافي 402 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ اجمالي تراكمي للمصابين 104871 إصابة، واجمالي الحالات النشطة 7281 حالة، و اجمالي المتعافين 96634 حالة ، واجمالي الوفيات 956 حالة وفاة

كما بلغ اجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 189 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة ،141 حالة.

وبشأن التطعيمات، فبلغ اجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 110400 جرعة وهي تكفي ل 55200 شخص، واجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 38752 شخص.