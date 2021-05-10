القيادي عدنان: مايجري في المسجد الأقصى "مجزرة" وجريمة لها ثمنها

وصف القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان اليوم الاثنين 10/5/2021، ما يجري من اعتداءات الإرهاب الصهيوني في المسجد الأقصى بالمجزرة.

وأكد القيادي عدنان معقباً على مايجري في المسجد الأقصى، أن الاحتلال يرتكب مجزرة في الأقصى المبارك، مشدداً على أن تدنيس الأقصى وإصابة المئات من المرابطين جريمة لها ثمنها وكلنا ثقة بمقاومة شعبنا.

وبين، أن صيحات الحرائر في الأقصى تدمي القلوب وتحرض الصخر وتزيد الواجب علينا.

وقال القيادي عدنان:"الإحتلال قرر إدخال قطعان المستوطنين على دماء الصائمين المصلين في الأقصى المبارك، لتبكي كل الأمة دماً على خذلانها المسجد الأقصى المبارك."

وأضاف القيادي عدنان:" عشرات الآلاف من المستوطنين كانوا أجبن من أن يدخلوا المسجد الأقصى المبارك دون فتك جيشهم الرعديد بأبطال المسجد الأقصى المعتصمون بحبل الله المتين.

ووجه القيادي عدنان حديثه لقادة عصابات المستوطنين متان كاهانا وشاران هسكل وسمحا روتمان:"أنتم أجبن من أن تواجهوا أشبال الأقصى المبارك وتختبئون كالفئران وكيانكم وأكاذيبكم سيزيلها بقوته تعالى المقدسيون وشعبنا المجاهد."