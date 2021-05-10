حماس: الاحتلال سيدفع الثمن غاليًا جرّاء تغوله في الأقصى

أكدت حركة المقاومة الاسلامية حماس اليوم الاثنين 10/5/2021 ، أن الاحتلال سيدفع الثمن غاليًا جرّاء تغوله على الأقصى وعلى المصلين فيه.

وقال محمد حمادة الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس " عن مدينة القدس المحتلة أن ما يحدث في المسجد الأقصى في هذه الأثناء من اقتحام للمسجد الأقصى، واقتحام للمصلّى القبلي، والاعتداء على المصلين المعتكفين هناك من قبل جيش الاحتلال، هي حرب دينية يمارسها الاحتلال، وهي دليل على وحشية الاحتلال الصهيوني ونازيته.

ودعا حمادة أبناء شعبنا إلى الثبات في وجه الاقتحام، وتقديم الغالي والنفيس فداءً لطهر الأقصى ومنعًا من أن يقتحمه شرذمة المستوطنين.

ووجه حمادة كل التحية إلى أولئك المرابطين الثابتين في ساحات الأقصى أبناء شعبنا الفلسطيني من القدس والداخل المحتل والضفة الغربية.