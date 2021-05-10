بالصور الهلال: 180 إصابة ثلاثة منهم جراحهم خطيرة ولا شهيد حتى اللحظة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:19 ص
10 مايو 2021
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أصيب صباح اليوم الاثنين 10/5/2021، عشرات المواطنين برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" بينها حالات خطيرة وبالاختناق، جراء اعتداء قوات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى.

وأوضح مأمون عباسي الناطق باسم الهلال الأحمر في تصريح صحفي، أن عشرات الإصابات بينها خطيرة بالوجه والأعين وأعداد كبيرة من المصابين بحالات اختناق.

من جهته، أفاد المسعف في المسجد الأقصى علي فيراوي للميادين: أن هناك أكثر من 180 إصابة في المسجد الأقصى.

ونفى فيراوي ارتقاء أي شهيد في الأقصى حتى الآن، لافتاً إلى وجود عشرات الإصابات يمنع الاحتلال اسعافها.

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مواجهات عنيفة في المسجد الأقصى (10).jpg
 

 

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