بالفيديو صرخات من داخل المسجد الأقصى "خنقونا"

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صرخات من داخل المسجد الأقصى "خنقونا"
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:14 ص
10 مايو 2021
#شهر رمضان
#انتفاضة رمضان
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