بالفيديو صرخات من داخل المسجد الأقصى "خنقونا"

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 09:14 ص
10 مايو 2021
مواجهات المسجد الأقصى (3).jpeg
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#شهر رمضان #انتفاضة رمضان

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