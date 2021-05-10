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بالفيديو
المتطرفون يحتشدون عند جسر باب المغاربة لاقتحام الأقصى
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:03 ص
10 مايو 2021
بالفيديو: المتطرفون يحتشدون عند جسر باب المغاربة لإقتحام الاقصى
#الاحتلال
#باب المغاربة
#انقذوا القدس
#مستوطنون يتجمعون
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