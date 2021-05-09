سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 10 مايو 2021

سعر الدولار في السعودية اليوم الاثنين 10 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الذهب في السعودية، حيث استقرت أسعار الذهب في السعودية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 10 مايو 2021، وسط تعاملات هادئة.

سعر جرام الذهب عيار 24 =220.64 ريال (58.84 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 = عن 193.06 ريال (51.48 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 = 165.48 ريال (44.13 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 = 128.70 ريال (34.32 دولار).

سعر أوقية الذهب = 6866.25 ريال (1831 دولارا).

سعر الجنيه الذهب =1,544.45 ريال (411.85 دولار).

وكان الذهب قد ارتفع في آخر إغلاق (الجمعة الماضي) 0.84% إلى 1830.41 دولار للأوقية (الأونصة). وكسب المعدن الأصفر 3.5% على مدار الأسبوع الماضي.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9% ليتحدد سعر التسوية عند 1831.30 دولار.

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