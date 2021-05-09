أسعار الذهب في العراق اليوم الاثنين 10/5/2021

استقرت أسعار الذهب في العراق، خلال تعاملات صباح اليوم الاثنين 10/5/ 2021، على الرغم من ارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب، الجمعة الماضي في ختام تعاملات الأسبوع، إلى قمة شهرين ونصف الشهر وتتجه لتحقيق أفضل أداء أسبوعي في 6 أشهر، مدعومة بنزول الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24 في العراق صباح اليوم الاثنين، عند 85 ألفا و284 دينارا (58.90 دولار).

وبقي سعر جرام الذهب عيار 22 صباح اليوم الاثنين، عند نحو 78 ألفا و177 دينارا (53.99 دولار).

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في العراق صباح اليوم الاثنين، ، نحو 74 ألفا و625 دينارا (51.54 دولار)، وهو نفس سعر أمس الأحد.

أما سعر جرام الذهب عيار 18 في العراق فاستقر صباح اليوم الاثنين، عند نحو 63 ألفا و964 دينارا (44.17 دولار).

واستقر سعر جرام الذهب عيار 14 في العراق صباح اليوم الاثنين، ، عند نحو 49 ألفا و749 دينارا (34.36 دولار).

أما سعر جرام الذهب عيار 12 فاستقر صباح اليوم الاثنين، في العراق عند 42 ألفا و642 دينارا (29.45 دولار).

وبقي سعر أوقية الذهب في العراق صباح اليوم الاثنين، عند نحو 2 مليون و652 ألفا و319 دينارا (1832 دولارا).

بينما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 596 ألفا و999 دينارا (412.29 دولار)، هو نفس سعر أمس السبت.

عالميا، صعد الذهب في المعاملات الفورية الجمعة في ختام تعاملات الأسبوع بنسبة 0.3% إلى 1820.35 دولار للأوقية (الأونصة).

والمعدن مرتفع بنحو 3% منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1820.70 دولار.