د. الهندي: محاولات أمريكية و"إسرائيلية" للتهدئة في القدس ويجب الحفاظ على الطابع الشعبي للانتفاضة

أكد الدكتور محمد الهندي مسؤول الدائرة السياسية عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد 9/5/2021، أن القوة الحقيقية تكمن في ساحة المسجد الأقصى المبارك.

وشدد القيادي الهندي في لقاء تلفزيوني عبر قناة الميادين، على أن الفلسطينيين تجاوزوا القيادات الذين تكلسوا في أماكنهم، وتجاوزا كافة ممارسات الاحتلال، وانقلب السحر على الساحر.

ولفت د. الهندي، إلى أن "إسرائيل" استثمرت في السلطة الفلسطينية على مدار سنوات، كما استثمرت مئات الملايين في الضفة والقدس، حيث يوجد 600 نقطة تفتيش في الضفة المحتلة، قسمتها فضلاً عن جدار الفصل العنصري.

كما تم-وفقاً للدكتور الهندي- استثمار الانقسام الفلسطيني بين غزة والضفة و"إسرائيل" وجدت فرصة مناسبة لتنهي قضية القدس بالكامل.

وأكد د. الهندي، إلى أن صورة "إسرائيل" اهتزت وهناك تصدع في داخلها، حيث وجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التفاف أحرار العالم والصادقين والمؤمنين جعل الصورة أوضح، وجعل نتنياهو في حالة توتر أمني، خاصةً أن "إسرائيل" فشلت في استغلال الظرف الإقليمي والدولي

ولفت مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد، إلى وجود تضامن كبير من العالم من نخب ذات وزن ثقيل، بالإضافة لنخب رياضية وفنية وعالمية مع القدس والشيخ جراح.

وشدد د. الهندي على ضرورة الحفاظ على الطابع الشعبي للانتفاضة في القدس المحتلة وقطاع غزة.