الشعبية: تأخير وخصم الشؤون اعتداء على حقوق الفقراء ويكشف زيف الشعارات السياسية

أدانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الأحد، إقدام السلطة الفلسطينية على عدم صرف كامل مخصصات الشؤون الإجتماعية التي تُدفع لعدد من الأُسر الأكثر فقراً بين أبناء شعبنا، واصفةً هذه الخطوة بالاعتداء الواضح والصريح والمتعمد على حقوق الفقراء والمهمشين ولا يمكن تبريره على الإطلاق.

وشددت الجبهة، في بيان صحفي، أن الحكومة ووزارة التنمية تستمر ودون تراجع في هذه السياسة التي تفاقم من أوضاع شعبنا، خصوصاً أن هذا الخصم غير المبرر جاء بعد سلسلة من التأجيل والتأخير والتعطيل المتعمد لصرف هذه المخصصات رغم أنه يجري تحويلها عبر تمويل خارجي لبعض الأسر المهمشة. والتي كانت قبل الخصومات الأخيرة لا تَسُد الرمق وأقل بكثير من الحد الأدنى الذي يكفل عيشاً آدمياً لهذه الأُسر التي باتت وبعد الخصومات الأخيرة عرضة للمزيد من الإفقار والحرمان والتهميش وهي على أبواب عيد الفطر.

ودعت الجبهة، السلطة الفلسطينية للتراجع عن قرار تقليص مخصصات الشؤون الإجتماعية والعمل الدؤوب على زيادة قيمتها وصرفها فوراً خلال الساعات القادمة قبل حلول العيد، مع توسيع رقعة الشرائح التي تصل إليها وجعلها منتظمة وثابتة وتحديداً في ظل الظروف القاسية التي يواجهها شعبنا مع إستمرار تفشي جائحة كورونا وإشتداد حُمى الهجمة الصهيونية التي تلاحقه.

وأكدت أنه من واجب السلطة الفلسطينية بالدرجة الأولى توفير فرص العمل لأبناء شعبنا لتحريرهم من دوائر العوز والبطالة على أن توفِر لمن لا يستطيع الإنخراط في سوق العمل ضماناً مالياً وصحياَ ثابتاَ يكفل له العيش الكريم ويمكنه من الصمود في وجه آلة الحرب والإرهاب الصهيونية.