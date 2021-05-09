القضية الأعلى تداولاً

خبر أبرزهم بوراك وأبو جوليا وهنيدي: فنانون وشخصيات مؤثرة تتضامن مع "الشيخ جراح" على طريقتها

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:42 م
09 مايو 2021
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بات حي الشيخ جراح هو القضية الأعلى تداولاً في العالم أجمع، فالجميع يتحدث عن قضية الشيخ جراح، وحكاية تهجير المقدسيين من بيوتهم ومنازلهم، والاعتداء عليهم، والتنغيص على المقدسيين.

"أنقذوا حي الشيخ جراح"، أصبح الهاشتاغ الأعلى استخداماً على مواقع التواصل الاجتماعي خاصةً تويتر، ليس فقط على حسابات النشطاء، بل كذلك الفنانين والنجوم والشخصيات العالمية.

ويتناقل هؤلاء عبر الهاشتاغ العديد من المنشورات والأدعية والفيديوهات التي توثق اعتداءات الاحتلال على المقدسيين والمسيرات اليومية التي تخرج للدفاع عن المسجد الأقصى.

وقد ظهرت الشخصيات المؤثرة في العالم أجمع والتي يتابعها العرب والفلسطينيون بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تتضامن مع القدس وحي الشيخ جراح.

وبرز مثل هؤلاء الشيف التركي بوراك، والفلسطيني أبو جوليا والفنان المصري محمد هنيدي، الفنانة اللبنانية اليسا، ولاعبي كرة القدس وآخرون كثر من الشخصيات المؤثرة.

 

 

 

#القدس المحتلة #حي الشيخ جراح #انتفاضة رمضان

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