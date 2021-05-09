إنقاذ شبرا الخيمة من كارثة محققة بعد اشتعال النيران في كابينة غاز

أفادت وسائل اعلام مصرية، مساء اليوم الأحد، أن حريقا هائلا اندلع في مقلب للقمامة بجوار كابينة غاز في شبرا الخيمة في القليوبية وامتدت النيران للكابينة.

ووفق المصادر الإعلامية، فقد انتقلت 5 سيارات إطفاء على القور وتم غلق محبس الغاز وجاري السيطرة على النيران ومنع امتدادها وتم إنقاذ المنطقة من كارثة محققة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وكلفت أجهزة البحث الجنائي بكشف ملابسات الحادث.

وأوضحت أن كابينة الغاز تقع بجوار مقلب للقمامة الذي اشتعلت فيه النيران بسبب ارتفاع درجات الحرارة وامتدت النيران إلى الكابينة.

وقال مدير الحماية المدنية إنه على الفور تم إخطار شركة الغاز لغلق المحبس الرئيسي المغذي للمنطقة قبل الكابينة بـ800 متر وجاري السيطرة ولا توجد أي خسائر بشرية.

إلى ذلك، نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله على أحد الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من مزاعم بشأن حدوث انفجار بأحد خطوط الغاز بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.

وأوضح المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث تسريب بأحد مواسير الغاز بالمنطقة المشار إليها نتيجة حدوث اشتعال للنيران بكمية من المخلفات المتراكمة بجوارها على نطاق محدود، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

وصرح المصدر بأن ذلك يأتى ضمن محاولات الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان لنشر الأكاذيب ومحاولة تأليب الرأي العام.