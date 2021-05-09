الأردن تقلّص ساعات الحظر الليلي اعتبارا من أول أيام عيد الفطر

أعلن الأردن، اليوم الأحد، تقليص ساعات الحظر الليلي المفروضة في البلاد بموجب قيود كورونا، اعتبارا من أول أيام عيد الفطر.

وقالت الحكومة الأردنية في بيان لها: "ستبدأ ساعات الحظر للأفراد اعتبارا من الساعة 11 مساء وحتى الـ6 صباحا لجميع أيام الأسبوع، كما تصبح للمنشآت اعتبارا من الساعة 10 ليلا وحتى الـ6 صباحا طوال الأسبوع باستثناء المنشآت التي تقرر السلطات أن طبيعة عملها خلاف ذلك".

وأضافت، أن القرار يأتي في "إطار الإجراءات التخفيفية والتدريجية الآمنة التي تتخذها الحكومة وفقا لتطورات الوضع الوبائي وصولا إلى الهدف الاستراتيجي بالوصول إلى صيف آمن تكون فيه معظم القطاعات والعجلة الاقتصادية عادت إلى طبيعتها بشكل كامل من خلال تطبيق البروتوكولات الصحية والالتزام بالمطاعيم".

وشددت على أن "الرهان يبقى على التزام المواطن والمنشآت بإجراءات السلامة العامة"، مؤكدة مضيها قدما في الموازنة بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستدامة النشاطات الاقتصادية، واتخاذ إجراءات تخفيفية، وفقا للوضع الوبائي.