استخبارات الاحتلال ترفض طلبا أمريكيا بشأن أحداث القدس

أفادت مصادر عبرية، أن وزير استخبارات الاحتلال إيلي كوهين، رفض طلبا أمريكيا بشأن الأحداث الجارية في القدس الشرقية المحتلة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال نقلا عن كوهين، "إن بلاده ملك لهم، وهي ليست بحاجة إلى توجيهات من أحد". على حد قوله.

وأضافت الإذاعة بأن مسؤولين كبارا في إدارة الرئيس جو بايدن، طالبوا بتوضيحات من كبار المسؤولين "الإسرائيليين" بشأن قضية العقارات في بلدة الشيخ جراح في القدس المحتلة.

وصرح إيلي كوهين ردا على ذلك: "إسرائيل تتصرف بمسؤولية وتسمح بحرية العبادة، لكن يجب اتخاذ إجراءات ضد من يخالف الأمر، هناك من يحرض على النار، وهم عناصر ليسوا في الضفة الغربية ولكن في غزة.. عناصر في حركة الجهاد الإسلامي وحماس يتلقون تمويلا من إيران".

واندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال مساء السبت في منطقة باب العامود في مدينة القدس ما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا.

وقامت قوات الاحتلال بتفريق عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقوة مستخدمة خراطيم المياه والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.