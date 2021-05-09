اصابات بمواجهات مع الاحتلال والمستوطنين في الطور والعيسوية بالقدس

أصيب عدد من المواطنين واعتقل عدد آخر، مساء اليوم الأحد، بمواجهات مع الاحتلال في قريتي العيسوية والطور شمال شرق القدس المحتلة بعد تصديهم لمستوطنين حاولوا اقتحام القريتين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان وأصيب آخرون بجروح بعد أن تصدى مواطنون من القريتين لمحاولات المستوطنين اقتحام القرية، بحماية من جيش الاحتلال.

وقال الهلال الاحمر: إن طواقمه تعاملت مع إصابة لشاب بحجر بالرأس بعد مواجهات بين المستوطنين والشبان على احد مداخل بلدة الطور وتم تقديم الاسعاف الاولي له ونقله للمستشفى، فيما أصيب آخرون على مدخل العيسوية.