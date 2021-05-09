سلطة النقد تصدر بيان مهم للمصارف الفلسطينية

أصدرت سلطة النقد الفلسطيني اليوم الأحد 9-5-2021 تعليمات هامة للمصارف العاملة في فلسطين، مدّدت بموجبها العمل بالتعليمات رقم 27 لسنة 2020، بشأن التخفيف من آثار الأزمة المالية وأزمة فيروس "كورونا".

وتهدف تعليمات سلطة النقد لمساعدة المقترضين المتضررين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية والحفاظ على العمالة وتطوير دورة الإنتاج.

وسيتم السماح بتطبيق التعليمات رقم 27 لسنة 2020، على الأقساط المتوقع استحقاقها حتى تاريخ 31/12/2021، وذلك بإعادة هيكلة أو جدولة التسهيلات/ التمويلات، بهدف دعم مواجهة التحديات التشغيلية وتمويل السيولة قصيرة الأجل، وفقاً للشروط الواردة في التعليمات.

يذكر أن سلطة النقد أصدرت التعليمات رقم 27 لسنة 2020، بتاريخ 22/7/2020، في إطار التخفيف من الآثار الاقتصادية الناتجة عن الأزمة الصحية وتداعياتها على المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية.