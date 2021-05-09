مظاهرة حاشدة في الاردن تطالب بطرد سفير "إسرائيل" والغاء معاهدة "وادي عربة"

تظاهر المئات من الأردنيين عصر اليوم الأحد 9-5-2021 قرب السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية في العاصمة عمان مطالبين بطرد السفير الإسرائيلي وإلغاء معاهدة "السلام" الموقع بين الأردن والكيان المعروفة باسم وادي عربة.

وحيا المتظاهرون خلال اعتصام نظمته أحزاب قومية ويسارية، صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال في القدس وحيّ الشيخ جراح، وللشباب المقدسي الذي يقدم أعظم التضحيات دفاعاً عن عروبة أرضه ومقدساته.

وأكد المتظاهرون في شعاراتهم أن سفارة الاحتلال واتفاقية "وادي عربة" والتطبيع في الأردن غطاء للممارسات الصهيونية في القدس، وأن القدس برقبة كل مطبع.