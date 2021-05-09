السعودية تعلن عزمها لإقامة شعيرة الحج لهذا العام

أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة السعودية عن نية المملكة من إقامة شعيرة الحج لعام 1442هـ بما يكفل -بإذن الله- الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي أن اقامة شعيرة الحج لهذا العام ستكون وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.

وأكدت الوزارة أن الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان , لافتةً الانتباه إلى أنه سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.