30 حريقًا في مستوطنات "غلاف غزة" ووحدة برق تواصل اطلاق البالونات الحارقة

اندلعت حرائق عدة في الأحراش الزراعية داخل مستوطنات "غلاف غزة:" منذ صباح اليوم الأحد 9-5-2021 احتجاجًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد المقدسيين في الأقصى وحي الشيخ جراح.

وأعلن موقع "كان" الإسرائيلي أن 30 حريقًا اندلع منذ صباح اليوم الأحد في المستوطنات "المحاذية لقطاع غزة" مما تسبب في حرق مساحة واسعة من الدنمات الزراعية وتحويلها إلى رماد.

يُشار إلى أن وحدة "برق الجهادية" أعلنت عن تمكن عناصرها من اطلاق دفعات كبيرة من البالونات الحارقة والمتفجرة تجاه مستوطنات "غلاف غزة".

وأكدت وحدة "برق" أنها ستواصل اطلاق البالونات الحارقة والمتفجرة حتى يتوقف الارهاب الإسرائيلي ضد المقدسيين في الأقصى وحي الشيخ جراح وفي كل بقعة من فلسطين المحتلة.