سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 9 -5- 2021، حيث ينشر موقع فلسطين اليوم الإخباري، أسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، وبعد ان وجد فريق فلسطين اليوم زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن هذا الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

ويسعى فلسطين اليوم الاخباري بشكل مستمر لتحديث اخر الاخبار عن العملات في العديد من الدول العربية، كما يقوم بتقديم اسعار الذهب، وفي هذا المقال سنخصصه للحديث عن اسعار الدولار في سوريا، ولمعرفة الاسعار تابع المقال للنهاية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 9 -5- 2021

ارتفع سعر الدولار واليورو والإسترليني في سوريا، خلال تعاملات اليوم الأحد 9 -5- 2021، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

يشار انه تشهد سوريا ارتفاعا في الطلب على الدولار من السوق (السوداء) قبيل فترة إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة مع غلق البنوك خلال فترة الإجازة.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 9 -5- 2021

وجاء سعر الدولار مقابل الليرة السورية، خلال التعاملات المبكرة من صباح الأحد، لدى السوق الموازية (السوداء)، ليسجل نحو 3040 ليرة للشراء، و3140 ليرة للبيع، مقابل 3030 ليرة للشراء و3120 ليرة للبيع في ختام تعاملات أمس السبت.

سعر الدولار لدى البنوك

بينما بقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

سعر اليورو

وارتفع سعر اليورو الأوروبي مقابل الليرة السورية، اليوم الأحد، لدى السوق الموازية (السوداء) ليسجل نحو 3693 ليرة للشراء، و3819 ليرة للبيع، مقابل 3646 ليرة للشراء و3760 ليرة للبيع، أمس السبت.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 9 -5- 2021

الجنيه الإسترليني

وزاد سعر الجنيه الإسترليني في السوق السورية الموازية غير الرسمية (السوداء) صباح الأحد، ليسجل نحو 4239 ليرة للشراء، و4388 ليرة للبيع، مقابل 4194 ليرة للشراء و4329 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس السبت.

الريال السعودي

وصعد سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية، صباح اليوم الأحد، لدى السوق الموازية، لتصل إلى 808 ليرات للشراء، و838 ليرة للبيع، مقابل 806 ليرات للشراء و833 ليرة للبيع، أمس.

الدرهم الاماراتي

وارتفع سعر الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية، اليوم الأحد، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليسجل نحو 825 ليرة للشراء، و855 ليرة للبيع، مقابل 822 ليرة للشراء و849 ليرة للبيع أمس.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 9 -5- 2021

الدينار الكويتي

وزاد سعر الدينار الكويتي مقابل الليرة السورية، اليوم الأحد، لدى السوق الموازية ليسجل نحو 10086 ليرة للشراء، و10444 ليرة للبيع، مقابل 10033 ليرة للشراء 10357 ليرة للبيع، في ختام تعاملات أمس السبت.