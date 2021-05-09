سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 9-5-2021، حيث يقدم لكم موقع فلسطين اليوم الإخباري، أسعار الدولار في لبنان حيث تهم عدد كبير من التجار والمتابعين، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن هذا الموضوع قررنا كتابة هذا الموضوع.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 9 -5- 2021

ويحرص فلسطين اليوم الاخباري على تقديم كل جديد فيما يتعلق باسعار العملات والذهب في العديد من الدول العربية، وهذا المقال خصصناه للحديث عن اسعار الدولار في لبنان، ولمعرفة الاسعار تابع المقال حتى النهاية.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 9 -5- 2021

وقد ارتفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد 9 -5- 2021، في التعاملات المبكرة للسوق الموازية "السوداء".

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء، 12700 ليرة للشراء، و12750 ليرة للبيع، مقابل نحو 12400 ليرة للشراء، و12460 ليرة للبيع، أمس.

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 9 -5- 2021

سعر الدولار في البنوك

بدورها حددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

سعر البنك المركزي

وبقي سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.