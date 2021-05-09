لجنة دعم الصحفيين: نطالب بتحرك عاجل لتأمين الحماية للصحافيين الفلسطينيين

طالبت لجنة دعم الصحفيين، المؤسسات الدولية بضرورة ملاحقة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجرائم المتواصلة بحق الصحفيين ووسائل الاعلام الفلسطينية.

واستنكرت اللجنة في تصريح صحفي وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، الاعتداءات اليومية غير المسبوقة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحافيين والمؤسسات والحريات الاعلامية في الضفة والقدس المحتلتين.

ودعت اللجنة المجتمع الدولي لتأمين الحماية للصحافيين ولوسائل الاعلام العاملة في فلسطين ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وملاحقة ومحاسبة جميع المتورطين في استهداف الصحفيين والاعتداء عليهم بالرصاص الحي وقنابل الغاز السام.

نص البيان كاملًا

ارتفعت وتيرة الاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، خلال الأيام الماضية بحق الصحفيين والمؤسسات الصحفية خلال تغطيتهم للهبة الجماهيرية في القدس والضفة المحتلتين، في محاولة منه " لتكميم الأفواه ومنع الصحفيين من التغطية التي تفضح ممارسات الاحتلال بحق الفلسطينيين عامة والمقدسيين خاصة.

تعبر لجنة دعم الصحفيين، عن بالغ قلها لما يحدث من اعتداءات مستمرة وبشكل مباشر على الصحفيين خلال أدائهم مهمتهم وتغطيتهم المهنية لما يجري في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد اللجنة ان قوات الاحتلال الاسرائيلي احتجزت أمس السبت، المصور الصحفي محمود معطان لعدة ساعات بعد تغطيته للاعتداءات في المسجد الأقصى، وأصدرت قراراً بإبعاده عن القدس المحتلة كما فرضت عليه غرامة مالية، كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي والناشط المقدسي أحمد الصفدي من منزله بالقدس المحتلة.

كما استهدفت قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين كل من الصحفيين عبد العفو بسام، ومحمد أبو سنينة، وفايق أبو رميلة، بشكل مباشر بنيران قوات الاحتلال ، أثناء اقتحام الاحتلال لباحات المسجد الأقصى المبارك .

واعتدت قوات الاحتلال على الصحفيين من خلال الرش بالمياه العادمة في مواصلة لإهانة كرامة الصحفي من جانب وإتلاف أجهزتهم ومعداتهم الصحفية من بينهم، ميساء أبو غزالة ، وغسان أبو عيد، وزياد شرباتي، وصالح زغاري لمنعهم من استكمال تغطيتهم للمواجهات التي حصلت بينها وبين شبان فلسطينيين في الشيخ جراح في القدس، كما حاولت إبعادهم عن المكان، وسلط عدد من المستوطنين ضوء الليزر عليهم لمضايقتهم أثناء التغطية.

وواصلت قوات الاحتلال استهداف كل من مراسل شبكة "قدس الإخبارية" عبد الله بحش، ومراسل تلفزيون "فلسطين" بكر عبد الحق، والمصوّر الحرّ شادي جرارعة، بقنابل الصوت والغاز والرصاص الإسفنجي، أثناء تغطيتهم المواجهات بين الاحتلال وبين شبان فلسطينيين في بلدة بيتا جنوبي نابلس ، ما أدى إلى إصابتهم باختناق شديد.

وفي بلدة ترمسعيا شمال شرقي رام الله استهدفت قوات الاحتلال مصور شبكة "القدس الإخبارية" جهاد القاق، ومراسل وكالة "جي ميديا" محمد تركمان، ومراسل "فلسطين تايمز" كريم خمايسة، بقنابل الغاز المسيّل للدموع، ما أدّى إلى إصابتهم باختناق شديد، أثناء تغطيتهم اقتحام الاحتلال للبلدة.

وكانت في الثالث من مايو الحالي احتجزت قوات الاحتلال عددا من الصحفيين في عقربا جنوب نابلس بعد الاعتداء عليهم بالضرب واطلاق نيران أسلحتها تجاههم لمنعهم عن تغطية الاحداث، حيث أصيب الصحفي عميد شحـــادة بحالة اختناق بعد استهداف سيارته بقنبلة غاز من الاحتلال لمنع الصحفيين من تغطية الأحداث في قرية عقربا.

واستمرارا لنهج الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يومياً بحق الإعلاميين والصحفيين، في محاولة لمنعهم من تأدية مهامهم والتضييق على أبسط حقوقهم بتغطية صحفية حرة ضمن ما حفظ لهم القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية، فإن لجنة دعم الصحفيين تؤكد على التالي:

• نؤكد أن ما ينفذه الاحتلال بحق الصحفيين ووسائل الإعلام من جرائم، ينتظر من المؤسسات الدولية ملاحقة السلطات الإسرائيلية، ويستدعي أيضاً تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي (رقم 2222)، الذي يضمن حماية الصحافيين.

• نعرب عن استنكارنا الشديد للاعتداءات اليومية غير المسبوقة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحافيين والمؤسسات والحريات الاعلامية في الضفة والقدس المحتلتين.

• نطالب المؤسسات الدولية والحقوقية من أجل التدخل لوقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.

• نطالب بتحرك المجتمع الدولي لتأمين الحماية للصحافيين ولوسائل الاعلام العاملة في فلسطين ووضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وملاحقة ومحاسبة جميع المتورطين في استهداف الصحفيين والاعتداء عليهم بالرصاص الحي وقنابل الغاز السام.

• نشدد على أهمية الصحافة ودورها في تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان وفضح انتهاكات الاحتلال، ونحثُّ على ضرورة أن يمارس العمل الصحفي بكل حرّية، بما لا يتعارض مع المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن على دولة الاحتلال احترام التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واحترام التزاماتها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الملحق اللذين يفرضان حماية خاصة للصحفيين بوصفهم مدنيين.

• ندعو صحفيي العالم إلى تعزيز التضامن مع الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام المختلفة التي تتعرض لانتهاكات جسيمة وبشكل منظم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

لجنة دعم الصحفيين

9 مايو 2021