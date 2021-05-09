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أنباء أولية: إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:22 م
09 مايو 2021
أنباء أولية: إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس
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