الهيئة العليا لمسيرات العودة تعلن سلسلة فعاليات ميدانية إسناداً لأهلنا في مدينة القدس

اعلنت الهيئة العليا لمسيرات العودة في قطاع غزة اليوم الاحد، عن سلسلة من الفعاليات الميدانية المتواصلة إسناداً وانتصاراً لأهلنا في مدينة القدس وفق برنامج وطني متواصل سيتم الإعلان عنه من قبل الهيئة.

كما قدمت الهيئة التحُية للشباب الثائر الذين يواصلون فعاليات الإرباك الليلي رداً على ما يحدث في القدس المحتلة.

ودعت كافة جماهير شعبنا لأوسع مشاركة في إسناد أهلنا في مدينة القدس من خلال تعظيم الاشتباك في كافة المحاور ونقاط التماس في الضفة الباسلة والتي تصل إلى 51 نقطة اشتباك مع الاحتلال، وتأكيداً على وحدة المعركة والشعب في مواجهة العدوان الصهيوني، موضحةً ان المواجهة الشاملة والمقاومة الباسلة هي الكفيلة بلجم إجراءات الاحتلال والتصدي لها لإفشال مخطط التهجير وطمس الهوية وتزييف التاريخ.

كما دعت الهيئة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتحرك الجدي للجم الإرهاب الصهيوني خصوصاً ما يجري في مدينة القدس والاستباحة المتواصلة للمقدسات\

نص البيان كاملًا

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي صادر عن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة

لن نترك القدس وحدها

في ظل الأحداث والمواجهات المتواصلة في قدس الأقداس عاصمة دولتنا الأبدية، والتي تتعاظم بها الإرادة الفلسطينية وتخوض السواعد المقدسية الثائرة في أزقة وساحات وشوارع وباحات المسجد الأقصى ملحمةً بطوليةً في مواجهة آلة الحرب والإرهاب الصهيونية وسوائب المستوطنين المجرمين دفاعاً عن قدسنا ومقدساتنا وعن أرضنا وتاريخنا وعروبة القدس واسلاميتها .

يخوض شعبنا هذه المعركة موحداً في كافة أماكن تواجده، ملتحماً مع أهلنا في القدس الذين يدافعون بلحمهم ودمهم ويكتبوا تاريخ العزة وهم يقفوا كراس حربة دفاعاً عن كرامة الأمة.

إننا في الهيئة الوطنية لمسيرات العودة، ونحن نحيي جماهير شعبنا في كل مكان ونخص فيه أهلنا الصامدين المرابطين في مدينة القدس وربوعها فإننا نؤكد على ما يلي:

1) تعلن الهيئة عن سلسلة من الفعاليات الميدانية المتواصلة إسناداً وانتصاراً لأهلنا في مدينة القدس وفق برنامج وطني متواصل سيتم الإعلان عنه من قبل الهيئة. وضمن هذا البرامج النضالي نحُيي الشباب الثائر الذين يواصلون فعاليات الإرباك الليلي رداً على ما يحدث في القدس.

2) تدعو الهيئة كافة جماهير شعبنا لأوسع مشاركة لإسناد أهلنا في مدينة القدس من خلال تعظيم الاشتباك في كافة المحاور ونقاط التماس في الضفة الباسلة والتي تصل إلى 51 نقطة اشتباك مع الاحتلال ، وتأكيداً على وحدة المعركة والشعب في مواجهة العدوان الصهيوني، فالمواجهة الشاملة والمقاومة الباسلة هي الكفيلة بلجم إجراءات الاحتلال والتصدي لها لإفشال مخطط التهجير وطمس الهوية وتزييف التاريخ.

3) تدعو الهيئة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للتحرك الجدي للجم الإرهاب الصهيوني خصوصاً ما يجري في مدينة القدس وحي الشيخ جراح والاستباحة المتواصلة للمقدسات.

4) ندعو جماهير أمتنا العربية والإسلامية لاستنهاض الهمم والتحرك العاجل للانتصار لقضية فلسطين والقدس، من خلال فعاليات ميدانية متواصلة وضاغطة في الشوارع والعواصم العربية. لإن استهداف القدس هو بمثابة استهداف لقلب الأمة وثوابتها ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

5) ندعو إلى الإسراع في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، لإدامة الاشتباك مع الاحتلال، وتحويل الهبة إلى انتفاضة شعبية شاملة وعارمة لحماية الأرض من التهويد والضم .

6) ندعو الجاليات الفلسطينية والعربية وكل أحرار العالم للاحتجاج أمام سفارات العدو في مختلف أصقاع المعمورة، نصرةً لشعبنا في القدس.

7) نرفض وندين ما ورُد في بيان اللجنة الرباعية الدولية والذي أسس لتقسيم الحرم القدسي، ياستحضاره الهيكل غير الموجود أصلا في بيانه مشرعا لقطعان المستوطنين تدنيس واستباحة المسجد الأقصى والذي يعتبر خروجاً عن قرارات الأمم المتحدة التي اعترفت بالقدس عاصمةً لشعبنا الفلسطيني.

ندعو جماهير شعبنا للنفير غدا الاثنين والتصدي لغلاة المستوطنين وحماية القدس من الاقتحام والتدنيس وفي هذا الصدد نحمل العدو كافة تداعيات هذا الاقتحام

إن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وهي تؤكد أن القدس كانت وما زالت وستظل عاصمة دولة فلسطين الأبدية، ورمز عروبتنا وهويتنا الفلسطينية والعربية والإسلامية وقبلة كل الأحرار في العالم، فإننا نؤكد أنها ليست وحدها وسندافع عنها بدمنا ولحمنا حتى دحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا.

الهيئة الوطنية لمسيرات العودة

9/5/2021