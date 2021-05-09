ارتفاع قتلى انفجارات كابول الى 50 قتيل وأكثر من 100 اصابة

ذكرت وسائل اعلام افغانية اليوم الأحد 9-5-2021 أن 50 شخصًا قتلوا وأصيب العشرات جراء ثلاث انفجارات في العاصمة كابول.

وأوضحت وزارة الداخلية الأفغانية أن سيارة انفجرت قرب مدرسة في المنطقة الغربية للعاصمة كابول أعقبه مباشرة انفجار لغمين.

المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان قال: "إن ما لا يقل عن 100 شخص آخرين أصيبوا في التفجير الذي وقع يوم السبت بالقرب من مدرسة بنات في حي دشت البرتشي، وهي منطقة يسكنها الهزارة الشيعية في العاصمة الأفغانية.

وكان معظم الضحايا من المدنيين، غالبيتهم من الطالبات، اللواتي كن يغادرن المدرسة عندما وقع الانفجار، متوقعًا ارتفاع عدد الضحايا.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن، وسارعت طالبان إلى نفي تورطها في الهجوم، ومع ذلك ألقت الحكومة باللوم على الجماعة المتشددة.