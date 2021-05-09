مسجات تهنئة عيد الفطر السعيد 2021 مكتوبة وعبارات قوية وجميلة ورسمية للاصدقاء

مسجات تهنئة عيد الفطر السعيد 2021 مكتوبة وعبارات قوية وجميلة ، لقد قام المواطنين في جميع دول العالم إلى البحث على مواقع الانترنت للحصول على رسائل تهنئة العيد لاسيما مع اقتراب موعد أيام العيد ومن المتوقع أن يكون أول يوم لعيد الفطر الخميس الموافق 13-مايو-2021 ، وهو ما دفعنا إلى كتابة هذه المقالة الرائعة ووضع جميع الرسائل التي تحمل المودة والالفة ببين الاخوة المسلمين ومتبادلي الرسائل بين الاهل والأصدقاء والزملاء ، وهنا ندعوكم إلى المتابعة والقراءة حتى النهاية .

ويحرص فريق فلسطين اليوم في كل عام على توفير رسائل تهنئة عيد الفطر السعيد 2021 مكتوبة وعبارات قوية ، ليتمكن المواطنين من إرسالها قبل أيام العيد بقلائل إلى احبائكم وأهلهم واصدقائهم . وبدأ الناس بالتحضير والاستعداد لاستقبال العيد المبارك .

مسجات عيد الفطر السعيد 2021 :

العيد علينا هلّ وبأحلى فرحة طلّ ويا رب تسعد الكل. للكلمة ردود وللفرحة وجود ولأيام العيد وقت محدود فلك تهنئة بلا حدود.

أدام الله عليكم الأعياد دهوراً، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك. هلت الاعياد، وبينهم افضل عيد، عيد الفطر السعيد مبارك عليكم.

تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيك بنصر أمتكم. أسعد الله أيامكم، وتقبل الله طاعاتكم، وجمعنا وإياكم على خير، عيد فطر سعيد.

بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أقدم لكم أخلص التهاني وأطيب الأماني، جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صياماً مقبولاً، وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

أنا وقلبي نهنيك بالعيد ياللي شوفتك عيدي.

العيد فرحة ما تكمل إلّا بوجودكم، والعيد بهجة ما تحلى إلّا بقربكم.

لكم ترق أحلى الكلمات، وتتهادى أصدق الدعوات، ولكم يهتف الفؤاد بمناسبة قدوم عيد الفطر السعيد.

كل عام وقلوبكم بيضاء، وكل عام وأنتم بنقاء، وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير. بأرق العبارات وأندى الكلمات وعلى أثير المحبة وخالص التحيات أهنئكم بقدوم عيد الفطر السعيد.

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليكم وعلينا.

اقدم لك هديه اعتبرها عيديه .. روحي وقلبي وباقة ورد .. وبوسه على احلى خد رمضان راحل والعيد داخل.. فمن نعزي ومن نهنيء.. تقبل الله منا ومنكم وعيدكم مبارك تقبل الله صيامكم واسعد ايامكم وكل عام وانتم بخير

رسائل عيد الفطر السعيد مكتوبة :

تهنئة من الوريد إلى الوريد وقبل الزحمة والمواعيد عيد سعيد وعمر مديد

قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير والإرسال لسة بخير كل عام وأنت بألف خير

في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك

احلى ما في العيد ثلاثة كثرة الخيرات. تبادل الزيارات وقارئ هالعبارات

مساء الخير متأخر بريح العود متبخر أعزك وانت ما تدري عيد مبارك من بدري

أبعث مع كل طير ..من قلب كله خير .. لإنسان مكانه غير .. كل عام وأنت بخير

أمانينا تسبق تهانينا وفرحتنا تسبق ليالينا وعيد مبارك عليك وعلينا.

كعادتي كل عام يرسل سموّي حفظني الله برقية تهنئة بالعيد السعيد لعامة الشعب.

يا حمامة الحرم زوريه ومن زمزم اسقيه ومن عطر الكعبة طيبيه وبقرب العيد هنّيه.

انت بعيد وقلبك بعيد وبالك بعيد بس أحبك أكيد واتمنى لك عيد سعيد

قبل تنشغل الخطوط والشبكة تصبح إخطبوط طوط طوط كل عيد وأنت مبسوط.

في قلبي حطيتك .. وبالتهاني خصيتك وعلى الناس أغليتك وبحلول عيد الفطر هنيتك.

مين قال إني في عيد أو إني حتى سعيد أنا عيدي والله لما أشوفك أنت سعيد. ( أجمل رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2021 ).

تهنأة بعيد الفطر السعيد 2012 :

زوجتي الحبيبة .. شريكة عمري الغالية .. أهديكِ وردا وعطرا .. يقتبس جماله ورائحة من جمالكِ .. واقدم لكش

تهنئة من القلب الذي عشقكِ .. بمناسبة قدوم عام جديد.

أحلى رسالة وأجمل وردة لأرق قلب تقول له كل عام وأنت بخير.

أشرقت شمس يوم جديد .. لتخبرنا بولادة سنة جديدة.

أنا وقلبي فدى عيونك .. أنا تعودت على فنونك .. وما أبي سنة جديدة بدونك .. أبي أعيش روعة جنونك.

أنتهى هذا العآم وبدأ عام جديد وأكررها كل عآم أفتقدك ي سيدتي وبشد هألم يحن الوقت لترجعي وترتمي في

أحضاني لقد أشتقت إليكي.

أنقلُ حبّي لكي من عام إلى عام أنقل صوتك ورائحتك ورسائلك ورقم هاتفك وصندوق بريدك وأعلّقها في خزانة

العام الجديد وأمنحك تذكرة إقامة دائمة في قلبي... عرض المزيد