أجمل رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك 2021

أيام قليلة ويهل علينا عيد الفطر المبارك 2021، حيث يهتم المواطنون بالبحث عن رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك قصيرة 2021، لمعايدة أحبائهم وأصحابهم .

ويبحث المسلمون على رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك، وقد حرصت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على توفير العديد من رسائل تهنئة بعيد الفطر المبارك قصيرة وطويلة للعام 2021

رسائل تهنئة بعيد الفطر

وفيما يلي نقدم إليكم رسائل تهنئة بعيد الفطر:

توجد الكثير من رسائل التهنئة بالعيد المتنوعة والمختلفة، ولكن من خلال النقاط التالية سنتناول بعضًا منها:

كل عيد فطر وأنت لله طائع ولدين الإسلام رافع، ولأهل بيتك نافع، ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم تابع.

كل عام وأنت بخير وسعادة وهنا يا أغلى الناس، انت وأسرتك الكريمة.

تقبل الله طاعتكم، وأتمَّ بالعيد فرحتكم، وأقرَّ عينيكم بنصر أمتكم.

العيد فرحة لا تكمل إلّا في وجودكم، وبهجة ما تحلى إلّا في قربكم.

كل عام وقلوبكم بيضاء وكل عام وأنتم سعداء، كل عام وأنتم بخير وسعادة.

الأمنيات تسبق التهاني، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك عليكم وعلينا.

عيدكم مبارك، رغم البعد وعدم الشوفات، ووجود كورونا في كل الزيارات،

لكن حبيت اقولك كل عام وانت سالم قبل كل الناس.

أدام الله عليك الأعياد دهورًا، وألبسك من تقواه نوراً، عيدك مبارك.

جعلنا وإياكم من المباركين والمهنئين لهذا الشهر، وإن شاء الله صياماً مقبولاً، وكل عام وأنتم بألف خير أعاده الله عليكم باليمن والبركات.

أسأل من أعاد العيد وطوى الشهر الفقيد أن يمدك بعمر مديد ويجعل حياتك كلها عيد.

هنَّأك الله بالقبول، وأسكنك الجنة مع الرسول، ورزقك بالعيد بهجة لا تزول.

إذا سبقتني بالمعايدة فهذا لاهتمامك وكرمك، وإن سبقتك فهذا لحقك وقدرك، لك المحبة كلها كل عام وأنتم بخير.

أعطاك الله سبحانه وتعالى القبول وأسكنك جنته مع الرسول ورزقك بعيده بهجة لا تزول.

عبارات تهنئة عيد الفطر المبارك

ألغيت كل المواعيد حتى أكون معاك بالعيد وأقولك بأرق الكلام عيدك مبارك وسعيد.

بحروف القرآن وأسماء الرحمن وكعبة الإسلام أهنئك بعيد الفطر يا أغلى الناس.

العيد ثلاثة أيام وإلا أقولك خمسة أيام بس بوجودك صارت أيامي كلها أعياد.

كل عام وأنت بخير يا عزيز يا غالي يا وجه الخير يا أغلى البشر.

جعل الله سبحانه وتعالى فجر عيدك نوراً وظهره سروراً وعصره استبشاراً ومغربه غفراناً، وجعل لك دعوة مستجابة لا ترد ووهبك رزقاً لا يعد ويفتح لك في الجنة باباً لا يسد.

قبل زحمة السير وقبل رسايل الغير، كل عام وإنت بألف خير.

كل عام وانت عيدي.

بأنوار رسول الله أمسيك وبعيد الفطر أهنئك وأدعى الله من الكوثر يسقيني ويسقيك إن شاء الله.

سلة بخور وعود وعيد الفطر عليك يعود معطر بريحان وورود.

أعذب تهنئة لأعذب إحساس غلاوتك ليس لها مقياس كل سنة وأنت أسعد الناس.

اللهم زد هذا الوجه نوراً، واجعله دائماً مأجوراً، وبلِّغه العيد مسروراً تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده.

كل عيد والخير دربك وممشاك، والبسمة دايمًا ما تفارق شفاك، وجنة ربي هي سكناك.

وبهذا نكون قد تعرفنا على مجموعة كبيرة ومتنوعة من رسائل عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات، كما يمكنك أيضًا أن تقوم بالإطلاع على سنن عيد الفطر المبارك قبل صلاة العيد وبعدها.