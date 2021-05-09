نيابة رام الله تستدعي مجلس نقابة الأطباء والأخير يقرر إخلاء المستشفيات

أفادت نقابة الأطباء بالضفة المحتلة، اليوم الاحد، أن نيابة رام الله استدعت مجلس نقابة الأطباء الساعة ١٢ ظهرًا، وطالب من جميع الأطباء الاستعداد لأخلاء جميع المستشفيات الحكومية والخاصة والأهلية وإغلاق العيادات الخاصة.

مساء أمس، قالت النقابة في بيان لها: إن "غد الاحد الساعة ١٢ ظهراً لن يبقى أي طبيب في أقسام الطوارئ و اقسام طوارئ الولادة، حيث لم تقم الحكومة بإرجاع الخصومات غير القانونية على رواتب الأطباء".

ودعت المواطنين خدمات الإسعاف توجيه الحالات الطارئة والولادة إلى مستشفيات غير حكومية، وأكدت على تحمل الحكومة تصرفاتها غير قانونية ونقضها لاتفاقية وقعتها بنفسها وبالتالي هي المسؤولية عن ذلك.