تراجع سعر الدولار لأدنى مستوياته منذ شهرين

تراجع سعر الدولار الأمريكي، اليوم الاحد، إلى لأدنى مستوياته في أكثر من شهرين، وسط توقعات بانخفاض أسعار الفائدة والتضخيم.

جاء ذلك بعدما إصدار بيانات الوظائف الأمريكية لشهر أبريل/ نيسان دون التوقعات بكثير، ما أدى إلى تراجع الآمال بشأن انتعاش اقتصادي هائل، وفق وكالة "رويترز".

وزادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 266 ألف وظيفة فقط الشهر الماضي، بعد ارتفاعها بمقدار 770 ألف في مارس/ آذار، ومقارنة بتوقعات زيادتها بمقدار 978 ألف وظيفة، وبحسب وزارة العمل الامريكية في تقرير التوظيف الشهري.

وعقب صدور بيانات الوظائف الامريكية، تراجع الدولار 0.34% إلى 90.561 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له عند 90.338 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 26 فبراير/ شباط.

"لقد تعرض الدولار للضرب حقًا هذا الصباح". بوريس شلوسبرج، العضو المنتدب لاستراتيجية العملات الأجنبية في شركة "BK Asset Management" لإدارة الأصول.

وأعتقد شلوسبرج، أن توقعات السوق لمعدلات فائدة عالية للغاية وضغط على التضخم سينخفضان، وهذا يعني بالتأكيد المزيد من السيولة من بنك الاحتياطي الفيدرالي".

أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى عند مستويات منخفضة للغاية لفترة طويلة وسيؤدي ذلك إلى استمرار الضغط على الدولار.

في المقابل، ارتفع سعر اليورو بنسبة 0.44% مقابل الدولار عند 1.21140 دولار، وارتفع الجنيه البريطاني بنسبة 0.3% إلى 1.3933 دولار.