تحذيرات أمنية "إسرائيلية" للمستوى السياسي: دخول المستوطنين للقدس غداً سيُشعل الضفة وغزة

وكشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد 9/5/2021 أن المنظومة الامنية "العسكرية" "الإسرائيلية" حذرت المستوى السياسي "الإسرائيلي"، من السماح للمستوطنين بإجراء مسيرات الإعلام السنوية، التي ستقام في ذكرى توحيد مدينة القدس، غدا الأثنين.

وبحسب الصحيفة، شدد مصادر بالمنظومة الأمنية "الإسرائيلية" على أن السماح لليهود بدخول المسجد الأقصى، سوف يؤدي الى زيادة التوتر بالقدس، وبالتالي الى احتمالات تصعيد الأوضاع بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت صحيفة هآرتس، الى أن الشرطة الإسرائيلية أعلنت بالأمس، انها ستسمح غدا للمستوطنين بإجراء مسيرة الأعلام بالبلدة القديمة بالقدس، وانها ستقوم بإغلاق طريق باب العامود حتى الساعة السابعة والنصف مساءًا أمام المسلمين.