سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد 9 مايو 2021

سعر الدولار في لبنان اليوم الأحد، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار الدولار في لبنان في السوق السوداء والبنوك المركزية، حيث ارتفع متوسط سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية، اليوم الأحد 9 مايو 2021، في التعاملات المبكرة للسوق الموازية "السوداء".

وبلغ سعر العملة الأمريكية في هذه السوق، 12700 ليرة للشراء، و12750 ليرة للبيع، مقابل نحو 12400 ليرة للشراء، و12460 ليرة للبيع، أمس، وفق وسائل إعلام محلية.

سعر الدولار في البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

سعر نقابة الصرافين

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و 3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

البنك المركزي

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان "البنك المركزي" عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط.