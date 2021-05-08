أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 9 مايو 2021، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، والتي ارتفعت خلال تعاملات اليوم السبت 8 مايو 2021، وسط صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 9 مايو 2021

سعر جرام الذهب عيار 24 = 220.64 ريال (58.84 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21 = 193.06 ريال (51.48 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18 = 165.48 ريال (44.13 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 14 = 128.70 ريال (34.32 دولار).

سعر أوقية الذهب = 6866.25 ريال (1831 دولارا).

سعر الجنيه الذهب (8 جرامات من عيار 21) =1,544.45 ريال (411.85 دولار).

السعر العالمي

وعالميا، قفز الذهب، في آخر إغلاق، أكثر من 1% ليحقق أفضل أداء أسبوعي له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني بعد تراجع غير متوقع في نمو الوظائف الأمريكية في أبريل/ نيسان مما سرع من خسائر الدولار وعوائد سندات الخزانة.

وارتفع السعر الفوري للذهب 0.84% إلى 1830.41 دولار للأوقية (الأونصة) وبمكاسب 3.5% منذ بداية الأسبوع، أفضل أداء له منذ نوفمبر/تشرين الثاني.

وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9% ليتحدد سعر التسوية عند 1831.30 دولار.

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