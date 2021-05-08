تحذيرات من تصعيد "اسرائيلي" بالأقصى تزامنا مع احياء ليلة القدر

أعلنت شرطة الاحتلال "الاسرائيلي" تكثيف تواجدها في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة، و ذلك تزامنا مع استعداد عشرات آلاف الفلسطينيين اليوم السبت، لإحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى.



وتشهد مدينة القدس منذ بداية شهر رمضان اعتداءات تقوم بها قوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنون، خاصة في منطقة باب العامود (أحد أبواب المسجد الأقصى) وحي الشيخ جراح



واعتدت شرطة الاحتلال مساء الجمعة، على المصلين داخل المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح وباب العامود في القدس، ما خلف 205 مصابين، وفق حصيلة أولية غير رسمية، فضلا عن اعتقالات واسعة بين المقدسيين



وحتى ساعات ما بعد ظهر السبت، سادت أجواء من الهدوء مدينة القدس، وباحات المسجد الأقصى، لكن إعلان شرطة الاحتلال عن تكثيف تواجدها يثير قلقا بين المقدسيين



وحذرت أوساط مقدسية من انجرار حكومة الاحتلال لدعوات المتطرفين اليهود الذين يدعون إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى الإثنين المقبل



ويعتكف عشرات آلاف الفلسطينيين في المسجد الأقصى ليلة 27 رمضان، التي ترجح بعض الآراء الفقهية أن تكون ليلة القدر، ويمضون ليلتهم في الصلاة والعبادة



إلا أن النشطاء المقدسيون عبروا عن حالة قلق يعيشها المقدسيون خشية محاولات جديدة لإخلاء المسجد الأقصى من المعتكفين، لتسهيل اقتحامه من قبل المستوطنين يوم الإثنين القادم



ومطلع رمضان أعلنت جماعات استيطانية عن تنفيذ اقتحام كبير للمسجد الأقصى يوم 28 رمضان، بمناسبة ما يسمى يوم القدس العبري



وحذر مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة بحق المسجد الأقصى ، مضيفا أن ذلك لن يغير من الحقيقة الربانية بأن هذا المسجد سيبقى مسجدا إسلاميا خالصا للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة