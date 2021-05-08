مظاهرات في الداخل المحتل تضامنًا أهالي القدس والشيخ جراح

اعتقلت شرطة الاحتلال، مساء اليوم السبت، 4 متظاهرين في مدينة أم الفحم، في وقفة نُظّمت احتجاجا على تصعيد الاحتلال في القدس والاقصى، ولإسناد حيّ الشيخ جراح المهدد بالإحلال لصالح المستوطنين.

وأغلق المتظاهرون شارع رقم 70 على مفرق مدينة طمرة، وشارع 85 على مفرق بلدة مجد الكروم.

وتظاهر مئات المحتجين في؛ كفركنا وكابول وطمرة والناصرة ومجد الكروم ويافا وأم الفحم ونحف وشفاعمرو وعبلين ورهط وكفر قاسم والطيبة واللد وجديدة المكر وكفر ياسيف ونحف وباقة الغربية والبعينة نجيدات، بدعوة من اللجان الشعبية وبعض المجالس المحلية، من أجل إسناد القدس في ظل استهداف قوات الاحتلال للمدينة المحتلة.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم السبت، تظاهر العشرات من أهالي مدينة الناصرة والمنطقة، تنديدا بالعدوان على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح، كما حملوا لافتات نصرة للقدس وأهلها.

وقبل الاعتداء كان المكان يصدح بالهتافات والأناشيد الدينية والوطنية، عشرات الآلاف من المصلين يحيون الجمعة الأخيرة من رمضان؛ لكن فجأة، قوات الاحتلال الإسرائيلي قررت أن تقلب هذه الأجواء الروحانية إلى أجواء مواجهات ومعركة.

وهاجم عشرات جنود الاحتلال المدججين بالسلاح وأدوات القمع، باحات المسجد الأقصى، وخاصة قرب بابيّ المغاربة والسلسلة، مطلقين الرصاص المطاطي وقنابل الغاز والصوت بكثافة نحو المصلين، رغم وجود أطفال وشيوخ وذوي احتياجات خاصة.

ولم يطل الرصاص المطاطي، الشبان الذين تصدوا للاعتداءات الإسرائيلية فحسب، بل أصاب صحافيين وأطفال وشيوخ ومتضامنين؛ وبحسب الشهود وإفادات الطواقم الطبية فإن معظم الإصابات كانت في منطقة الرأس والجزء العلوي من الجسد.

وكان من بين المصابين عشرات الصحافيين الذين أصيبوا بجروح جراء استهدافهم برصاص معدني مغلف بالمطاط، أثناء اقتحام قوات إسرائيلية باحات المسجد الأقصى، وتمت معالجة بعضهم ميدانيا.