الاحتلال يمنع المزارعين من حصاد أراضيهم في حمصة الفوقا

منعت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم السبت، المزارعين في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية من حصاد محاصيلهم الزراعية، وقامت باحتجازهم لساعات.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة: إن قوات الاحتلال احتجزت المزارعين في خربة حمصة الفوقا لعدة ساعات، ومنعتهم من حصاد أراضيهم وطردتهم منها، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة.

من جهته، أشار مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت خربة حمصة عدة مرات اليوم، وهددت بالاستيلاء على الجرارات الزراعية والحصادة التي يستخدمها المزارعون لحصاد أراضيهم.