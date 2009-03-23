محكمتا سالم وعوفر تصدران أحكاما مختلفة ضد عدد من الأسرى وتؤجل جلسات آخرين

فلسطين اليوم-رام الله

أصدرت محكمتا سالم وعوفر العسكريتين الإسرائيليتين، أحكاما مختلفة بحق عدد من الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد محامي نادي الأسير، اليوم، بأن محكمة سالم أصدرت حكما بالسجن الفعلي 33 شهرا و2000 شيقل غرامة مالية على الأسير صالح سمير عبد الرحمن من قلقيلية، و21 شهرا و2000 شيقل غرامة مالية على الأسير احمد دار حسين من عزون، و20 شهرا ودفع 1000 شيقل غرامة على الأسير ثائر رزق الله من طولكرم ، و15 شهرا على الأسير مأمون عدوان من عزون، والأسير سمير مساعد من مخيم بلاطه تم حكمه 9 شهور و3000 آلاف شيقل غرامة مالية، و8 شهور و1000 شيقل غرامة مالية على الأسير ضياء شماسنه من جيوس، والأسير فراس مهداوي من شويكه تم حكمه 7 شهور ودفع غرامة 2000 شيقل.

وذكر المحامي أيضا أنه تم حكم الاسير نائل بني عوده من طمون لمدة 6 شهور و2000 شيقل غرامة ، و 4 شهور و1000 شيقل غرامة على الأسير رامي الخاروف من طولكرم، والأسير فارس نجار من بورين– نابلس تم حكمه 3 شهور و 500 شيقل غرامة مالية.

وأشار محامي النادي إلى أن ذات المحكمة أجلت جلسات الأسرى: رامي الديك من سلفيت واياد طعمه وعمر داوود من قفين –طولكرم، وابراهيم باسم علي حسين من عزون وايمن عديلي من بيتا بنابلس، وثائر رحايمه ليوم 12\5\2009.

وقال إن جلسة الأسيرين عثمان شكري من قلقيلية وليث محمد محمود من عتيل –طولكرم أجلت ليوم 23\5\2009، وجلسة الأسيرين محمد عادل ابراهيم نزال من قلقيلية وسعيد عبد اللطيف من عتيل ليوم 27\5\2009، وجلسة الأسير هاني الاشقر من صيدا ليوم 19\4\2009، والأسير سيف عمارنه من قفين تأجلت جلسته ليوم 10\5\2009، وتم تأجيل جلسة الأسير صلاح ابو رزق من مخيم بلاطة ليوم 11\5\2009، وليوم 5\5\2009 جلسة الأسير محمد ابو خديجه من طولكرم، وليوم 16\5\2009 جلسة الاسير احمد دروزه من نابلس.

وتابع المحامي أن ذات المحكمة اعطت شيكا مفتوحا 'تمديد حتى انتهاء الاجراءات القضائية' للأسرى: ظافر الشحروري من نابلس، وحسين محمود المحسن من جنين وعلي حمارشه من يعبد بجنين وتم تعيين جلستهم بيوم 20\4\2009، وكذلك الاسير سامر نوفل من قلقيلية وجلسته بيوم 14\5\2009 والأسير معاذ خليل من طوباس كذلك ولكن جلسته بيوم 5\4\2009.

ولفت إلى أن ذات المحكمة مددت فترة اعتقال الأسرى: سعيد فايز سعود من طولكرم وعمر خنفر من الرامه بجنين واحمد عصيده من نابلس ليوم 29\3\2009، فيما أجلت ليوم 25\3\2009 جلسات الأسرى اسامه الحروب من قلقيلية والأسيرين احمد استيتيه واحمد نجار من نابلس وقاسم توفيق قاسم من طولكرم، ووائل هندي وعدي الصيفي من تل بنابلس وبيبال دعاس من قلقيلية ليوم 26\3\2009.

بينما أصدرت محكمة عوفر العسكرية حكما بالسجن الفعلي لمدة 7.5 شهر وغرامة مالية 1000 شيقل على الاسير بهاء الزعول من حوسان، فيما أجلت جلسات الأسرى: محمود ثوابته من بيت فجار ليوم 22\4 ، ليوم 5\5\2009 جلسة الأسير اياد ابو شعيره من بيت لحم، وليوم 13\5\2009 للأسير صلاح جهالين من الخضر، وليوم 6\4\2009م جلسات الأسرى: هاني ابو شرخ و محيي البطاط ومدين الكعبي فايز رباه وهم من الظاهرية، وليوم 2\4\2009 جلسة الاسير مروان عيسى من بيت لحم وليوم 20\4 الاسير يامن خشان من الخليل.

وأشار المحامي إلى أن ذات المحكمة مددت للأسرى: وسام وليد ناصر ومحمد نعيم حمد، وهما من مخيم قلنديا قضاء القدس، ومعاذ صافي من مخيم الجلزون وامجد خالدي من بيتونيا وبسام حامد من سلواد ومعتز ابراهيم من بدرس ليوم 26\3\200.

وبين المحامي أنه تم إعطاء شيك مفتوح للأسرى: عمر احمد عياد من بيت امر، ومحمد رفيق ابو عليا من المغير وجلستهما في يوم 5\5\2009 والأسير ثائر حنون من بدرس، كما حددت جلسته في يوم 7\5/2009.

وأضاف أن محكمة كتسيعوت 'النقب' رفضت الاستئناف المقدم من قبل محامي النادي لتقصير مدة الاعتقال الإداري بحق الأسرى: ماجد خليل مفلح من قباطية ومحمد وجدي من رام الله ومحمد رزق عيايده من دورا ومحمد خضر من بنيامين ورائد عايش وعلي نعوره من بيت لحم.