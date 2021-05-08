دعوات للمشاركة في وقفات إسنادية مع أهالي القدس في المخيمات اللبنانية

دعت جهات فلسطينية في لبنان، اليوم السبت، الجماهير الفلسطينية واللبنانية للمشاركة والحشد في الوقفات الإسنادية مع أهالي القدس ونصرة للمسجد الاقصى ضد انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة في المدينة المقدسية، اعتبارًا من اليوم السبت؛ حتى يوم الاثنين المقبل.

إليك جدول الوقفات في المخيمات والتجمعات الفلسطينية :

مخيمات الشمال

اليوم السبت/ بعد صلاة التراويح

مخيم البداوي: مسيرة من أمام مسجد زمزم

مخيم نهر البارد: مسيرة من أمام مفرق القدس

تجمع المعشوق: وقفة جماهيرية

مخيم الرشيدية: مسيرة جماهيرية

مخيم البرج الشمالي: مسيرة جماهيرية

مخيم البص: مسيرة جماهيرية

منقطة صيدا ومخيماتها

مخيم عين الحلوة: وقفة تضامنية في ملعب خليل الوزير الساعة الـ 5:30 عصرًا

وقفة تضامنية في ساحة الشهداء- صيدا الساعة الـ10 مساء

منطقة البقاع- بعلبك/ بعد الترويح

مخيم الجليل: مسيرة جماهيرية من أمام مسجد بلال رباح

يوم غد الأحد

وقفة إعلامية في مخيم نهر البارد، الشارع العام الساعة الـ 6:00 عصرًا

يوم الاثنين/ بعد التراويح

مخيم البداوي: مسيرة من أمام مسجد عمر بن الخطاب

مخيمات بيروت/ اليوم السبت بعد التراويح

مخيم شاتيلا: مسيرة من أمام جامع شاتيلا

برج البراجنة: مسيرة من أمام جامع شاتيلا