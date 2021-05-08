قيمة زكاة الفطر نقدا في السعودية 2021

قيمة زكاة الفطر من النقود في السعودية 2021 ، ويبحث المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية على مواقع الانترنت عن قيمة زكا الفطر لإخراجها في أيام العشر الأخيرة من شهر رمضان المبارك ، ويخرج الصائم زكاة الفطر عنه وعن أفراد عائلته لتكون كفارة طهارة عن الاعمال والزلات الذي قام بها خلال الصيام دون قصد منه بذلك ، وهو ما دفعنا إلى كتابة هذه المقالة التي ستجيب عن استفساراتكم .

وندعوكم إلى متابعة هذه المقالة حول قيمة زكاة الفطر نقدا 2021 في المملكة العربية السعودية ، كما ارفقنا لحضراتكم شروط وحكم اخراج الزكاة كما جاء في نصوص القرآن الكريم، وسنة النبي محمد-صلى الله عليه وسلم

قيمة زكاة الفطر من النقود في السعودية 2021 :

وأعلنت دار الإفتاء بالمملكة العربية السعودية عن قيمة مقدار زكاة الفطر لهذا العام عن شهر رمضان 1442 هجرية 2021 :

وقالت إن "مقدار زكاة الفطر هذا العام نقداً هي 25 ريال سعودي عن الفرد الواحد"، موضحةً بأنه يجوز إعطاء زكاة الفطر بالكامل لشخص واحد.

وأضافت درات الإفتاء السعودية: أنه يمكن تقسيمها على أكثر من فرد، وأوضحت بأنه إذا كانت قيمة الزكاة كبيرة يُفضل أن يتم تقسيمها على أكثر من فرد.

وأشارت إلى أنه يمكن اخراج مقدار زكاة الفطر عبر حبوب بالصاع، والصاع يساوي مقدار إناء من الشراب أو الطعام، ويقدر الصاع بحوالي 4 حفنات في كف اليدين، والصاع يساوي حوالى 3 كيلو جرام.

شروط اخراج زكاة الفطر :

أولاً: الإسلام، فتجب على كل مسلم: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجل أو امرأة، صغيرٍ أو كبيرٍ.

ثانيا: وجود الفضل عن مؤنته ومؤنة عياله في يوم العيد وليلته.

ثالثًا: إدراك جزء من رمضان وجزء من شوال.

حكم اخراج زكاة الفطر :

وجاء في الصحيح حول حكم زكاة الفطر أنها فرض؛ وَمَعنَى فَرَضَ؛ أي: ألزَمَ وَأوجَبَ، وَنَقَلَ أهْلُ العِلمِ الإجمَاعَ عَلَى ذَلِكَ.

والأدلة على وجوب اخراج زكاة الفطر من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ».