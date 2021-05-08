سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 8 -5- 2021، ويقدم لكم موقع فلسطين اليوم الاخباري سعر الدولار في سوريا لما له من اهمية لكثير من المتابعين والتجار، وبعد ان وجدنا زيادة في عمليات البحث عبر محركات البحث العالمية عن الموضوع قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 8 -5- 2021

ويقدم فلسطين اليوم الاخباري كل جديد فيما يخص العملات في العديد من الدول، وهذا المقال خصصناه للحديث عن اسعار الدولار في سوريا مقابل الليرة السورية، ولمعرفة الاسعار تابع للنهاية.

سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 8 -5- 2021

واستقر سعر الدولار مقابل الليرة السورية، في تعاملات اليوم السبت 8 -5- 2021، لدى سوق النقد غير الرسمية (السوداء).

فيما سجل سعر الدولار في هذه السوق 3030 ليرة للشراء و3120 ليرة للبيع، كما بقي السعر الرسمي للدولار مستقرا لدى البنوك عند 2512 ليرة.

اليورو الاوروبي

كما استقر سعر اليورو الأوروبي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 3646 ليرة للشراء و3760 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم السبت 8 -5- 2021

الجنيه الاسترليني

وسجل سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية (السوداء) 4194 ليرة للشراء و4329 ليرة للبيع.

الريال السعودي

واستقر سعر الريال السعودي لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 806 ليرات للشراء و833 ليرة للبيع.

الدرهم الاماراتي

وسجل سعر الدرهم الإماراتي خلال تلك التعاملات 822 ليرة للشراء و849 ليرة للبيع.

الدينار الكويتي

كما استقر سعر الدينار الكويتي مسجلا 10033 ليرة للشراء 10357 ليرة للبيع.

ويشار ان سوريا تقع تحت وطأة عقوبات غربية على مدى سنوات عديدة.